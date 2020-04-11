Прокуратура Рубцовска потребовала расторгнуть шесть браков

Прокуратура Рубцовска направило в суд требование о расторжении шести браков, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Причиной такого решения стали полученные в ходе проверки сведения о том, что супруги заключали такой союз без цели создания семьи.

Правоохранители выяснили, что брак между россиянами и иностранцами заключался для того, чтобы получить гражданство РФ.

В связи с этим прокуроры требуют признать бракосочетания фиктивными и аннулировать их. Соответствующие документы уже переданы в суд.