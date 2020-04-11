Республика Алтай входит в число двух регионов РФ, где нет коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 1667 случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных за все время достигло 13584 человек. Об этом сообщает российский оперштаб.
На данный момент случаи коронавируса подтверждены в 83 регионах страны. Зараженных нет только в Республике Алтай и на Чукотке.
Большую часть заболевших выявили в Москве (8852 человека) и Московской области (1082 человека). Также в числе лидеров Санкт-Петербург (488), Республика Коми (208) и Нижегородская область (152).
За сутки скончались 12 человек с подтвержденным диагнозом, выздоровели 250. Всего зарегистрировано 106 смертей и 1045 случая выздоровления людей с положительным анализом на COVID-19.
Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае под медицинским наблюдением находятся свыше 700 человек. По данным на 11 апреля в регионе зафиксировано 29 случаев заражения коронавирусом.
Комментарии
Станиславский : Не верю !
Вирус не знает границ. Иллюзии весьма опасны.
Так держать!
Горняк,Змеиногорск,Рубцовск - что слышно в приграничных с Казахстаном районах - неужто граница на замке ?
Почему основное количество заболевших- Барнаул ?
Сегодня по России меньше, чем вчера. Зато возросло число выздоровевших.
Фик вам, любители эспонент.