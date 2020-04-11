"Выбора нет". В Москве и Подмосковье вводят пропускной режим

В Москве и Московской области с 13 апреля поэтапно введут пропускной режим, сообщает РИА Новости. Соответствующие распоряжения отдали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сначала он будет действовать только для людей, которые добираются до работы. Затем пропуска начнут выдавать и для других целей. На последнем этапе пропуска потребуются на передвижение даже внутри района проживания. Сколько продлится каждый из этапов, пока неизвестно.

"Когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей — выбора нет", — констатировал Собянин.

По его словам, неудобства, которые влечет такое решение – это необходимая мера для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Как ранее писал amic.ru, Москва и Подмосковье лидируют в России по числу заразившихся коронавирусом. Так, в столице РФ заболели 8852 человека, а в Московской области 1082 человека.