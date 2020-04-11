Ведущий инфекционист дал прогноз, когда Россия победит коронавирус

Об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет говорить не раньше июня, заявил ведущий российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете".

По его словам, такой вариант возможен, если россияне будут соблюдать режим самоизоляции и прочие рекомендации специалистов и властей, а врачи не допустят серьезных ошибок.

В то же самое время Малеев уверен, что окончательная победа над коронавирусом случится не раньше, чем ученые внедрят вакцину против заболевания.

Только когда население будет привито от COVID-19, можно будет говорить о том, что Россия победила коронавирусную инфекцию, заявил эксперт.

По его оценке, ее должны разработать ближе к концу 2020 года, но, возможно, это произойдет и быстрее.