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Ведущий инфекционист дал прогноз, когда Россия победит коронавирус

, ИА "Амител"
При благоприятном стечении обстоятельств этом может произойти уже в июне
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет говорить не раньше июня, заявил ведущий российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете".

По его словам, такой вариант возможен, если россияне будут соблюдать режим самоизоляции и прочие рекомендации специалистов и властей, а врачи не допустят серьезных ошибок.

В то же самое время Малеев уверен, что окончательная победа над коронавирусом случится не раньше, чем ученые внедрят вакцину против заболевания.

Только когда население будет привито от COVID-19, можно будет говорить о том, что Россия победила коронавирусную инфекцию, заявил эксперт.

По его оценке, ее должны разработать ближе к концу 2020 года, но, возможно, это произойдет и быстрее.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.04.2020 18:01
- гость -

Как можно победить вирус если нет элементарного - масок, разовых перчаток. Власть не в состоянии обеспечить их наличие, а населению внушается, что маски не обязательны!

11.04.2020 18:03
гость

Только когда население будет привито от COVID-19

Так это лет 10? К тому времени наверное будет другой ковид. И еще 10 лет. И так далее?

11.04.2020 18:04
гость

Маски обязательны там, где они есть, например, в Китае. А там, где их нет, они не обязательны

11.04.2020 18:07
- гость -

Вам тут уже 10 адресов накидали по Барнаулу, где маски продаются. Но дуракам всё равно не ймётся.

11.04.2020 18:07
- гость -

В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
ИА REGNUM.

11.04.2020 18:14
- гость -

Лучше бы написали, что делать с дачами и можно ли туда ездить, кроме как на самоизоляцию.
Почему-то в других регионах этому вопросу уделяют внимание, у нас нет.

11.04.2020 18:19
Patriot

Только когда население будет привито от COVID-19 - появится COVID-25

11.04.2020 18:19
гость

Вам тут уже раз 100 написали, что масок в аптеках нет. Но дуракам всё равно неймётся.

11.04.2020 18:20
гость

В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса

Ну не во всей России, в Алтайском крае меры смягчаются, большинству разрешают работать

11.04.2020 18:25
- гость -

11.04.2020 18:19
гость
Вам тут уже раз 100 написали, что масок в аптеках нет.

Ленивый и должен страдать.

11.04.2020 18:35
гость

11.04.2020 18:25
- гость -
Ленивый и должен страдать

Ленивый должен. Не ленивые вопрос с масками решили. Аптеки решить не могут. И государство им в этом помочь ничем не может. Это факт

11.04.2020 18:38
гость


11.04.2020 18:25
- гость -
Ленивый и должен страдать

Еще законопослушный, которому сказали соблюдать режим самоизоляции, ходить в ближайшую аптеку, а по адресам не мотаться, страдает. Ищет маски в ближайших аптеках. Ну тупой потому что. А тупым законопослушным государство ничем помочь не может

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