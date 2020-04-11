В России расширили список отраслей, сильнее всего пострадавших от коронавируса

Правительство РФ подписало постановление о расширении списка отраслей, в которых бизнес больше всего пострадал из-за пандемии коронавируса. Документ опубликовали на сайте кабмина.
В перечень добавили пункты "деятельность в области демонстрации кинофильмов" и "стоматологическая практика".
Как ранее писал amic.ru, изначальный список включал в себя транспортные компании (сухопутные и авиаперевозки), культурные учреждения, спортивные организации, туристические агентства, гостиницы и места общественного питания.
Также в перечень попали компании, предлагающие дополнительное образование, дневной уход за детьми и организацию конференций и выставок. Из сферы услуг пострадавшими признаны сервисные центры, химчистки и салоны красоты.
В документе уточняется, что вышеперечисленные компании вправе обратиться в финансовые учреждения с просьбой предоставления кредитных каникул до 30 сентября 2020 года.
Напомним, что ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни до 1 мая с целью воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции. Часть предпринимателей выступили против такой инициативы – по их мнению, множество бизнесменов просто "не переживут" такой срок без государственной поддержки.
Комментарии
и стоматологические клиники
Интересно, всегда полно клиентов, а сейчас уже три недели не работают и как клиенты без них обходятся? Жевать всегда надо. В городские вынуждены ходить
А промтоварная розница, что даже не вспоминают, ну да гостиници и самолеты с со с омотологией ближе к лакшери бизнесу
Вообще нужно запретить платную стоматологию. Это все должно быть по полису ОМС, за который мы платим. За каким органом платить бешеные бабки этим платным зубнюкам???
Стоматологи с их заоблачными ценами такой жирок имеют, что на пятилетку карантина хватит
Интересно, всегда полно клиентов, а сейчас уже три недели не работают и как клиенты без них обходятся? Жевать всегда надо. В городские вынуждены ходить
Они одному клиенту зубы починят, а потом год сидеть и на его жировать могут. С такими ценами
Простой импл. 50тр.бедные
Вот и выходит, что владельци ресторанов, санаториев, гостиниц, и авиакомпаний вместе со стоматологами ----самые Бедные люди в стране, еще Топ менеджеров забыли тоже поди с голоду пухнут вместе с шоубизнесом
Походу условия Карантина диктуют Не врачи а самые нишие владельци заводов пароходов самолетов и бизнес недвижимости
А как насчет торговли одеждой и обувью? Все забыли, что у нас торговых центров чуть ли не больше, чем в столице, в перерасчета на душу населения?