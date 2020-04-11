В России расширили список отраслей, сильнее всего пострадавших от коронавируса

Правительство РФ подписало постановление о расширении списка отраслей, в которых бизнес больше всего пострадал из-за пандемии коронавируса. Документ опубликовали на сайте кабмина.

В перечень добавили пункты "деятельность в области демонстрации кинофильмов" и "стоматологическая практика".

Как ранее писал amic.ru, изначальный список включал в себя транспортные компании (сухопутные и авиаперевозки), культурные учреждения, спортивные организации, туристические агентства, гостиницы и места общественного питания.

Также в перечень попали компании, предлагающие дополнительное образование, дневной уход за детьми и организацию конференций и выставок. Из сферы услуг пострадавшими признаны сервисные центры, химчистки и салоны красоты.

В документе уточняется, что вышеперечисленные компании вправе обратиться в финансовые учреждения с просьбой предоставления кредитных каникул до 30 сентября 2020 года.

Напомним, что ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни до 1 мая с целью воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции. Часть предпринимателей выступили против такой инициативы – по их мнению, множество бизнесменов просто "не переживут" такой срок без государственной поддержки.