Барнаульцам бесплатно выдают одноразовые маски

Барнаульские предприниматели организовали в краевой столице 15 пунктов выдачи одноразовых масок, сообщает сайт бесплатныемаски.рф.

В них выдают указанные средства защиты совершенно бесплатно. Главное условие: не более двух масок в одни руки.

Пункты выдачи размещаются в аптеке "Исида" (ул. Партизанская, 132), магазинах Apple Android (ул. Северо-западная, 25), "Бако" (ул. Власихинская, 152а), "Гурман" (ул. Крупской, 107а), "Теремок" (ул. Ускова, 23) и "Новэкс" (ул. 40 лет Октября, 3а, 80-й Гвардейской Дивизии, 34, А. Петрова, 227а, Г. Исакова, 243, Г. Титова, 13, Гущина, 154д, Калинина, 16в, Северо-западная, 163, Челюскинцев, 71 и Юрина, 118).

Бизнесмены приглашают присоединиться к этому значимому делу всех желающих.

"Нам нужны готовые маски, финансирование для заказа и пошива новых партий, экспедиторы для развоза масок по пунктам выдачи, новые пункты выдачи", – уточняют инициаторы акции.

Согласно информации сайта, по данным на 11:00 11 апреля выдано уже 950 масок. Во всех пунктах выдачи на это время маски были в наличии.