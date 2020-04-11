Стало известно, откуда прилетела заразившаяся COVID-19 жительница Заринска

Одним из первых жителей Алтайского края, у которых выявили коронавирус за пределами Барнаула, стала женщина из Заринска.
Как сообщает газета "Наш город Заринск", горожанка прибыла из Москвы 10 дней назад. После этого она находилась на самоизоляции в собственном доме и не нарушала режим, утверждает издание.
"Заболевшая прибыла из города Москвы, строго соблюдала режим карантина, ни с кем не контактировала. Еду ей передавал близкий родственник", – уточнил главврач Заринской городской больницы Алексей Бракоренко.
Сейчас жительница Заринска получает медицинскую помощь в барнаульской городской инфекционной больнице № 5. Ей предстоит повторно сдать тест, чтобы исключить вероятность ошибки в постановке диагноза.
Напомним, за последние сутки коронавирус выявили у восьми жителей региона. Большинство из них барнаульцы, но есть и представители других районов Алтайского края.
Комментарии
Заболевшая коронавирусом жительница Заринска прилетела из Москвы
Еще интересно, когда она туда убыла. Не сразу после объявления пандемии?
Сколько тестов на коронавирус сделано в Алтайском крае за прошедший период?
Сколько их делается в день?
Еще интересно, когда она туда убыла. Не сразу после объявления пандемии?
Вам лично какой профит от знания?
какого х....... опа там делала???????
вся зараза привозная!!!!! туда сюда катаетесь вот из за таких долбоящериц мы страдать должны!
Вам лично какой профит от знания?
Просто интересно знать уровень интеллекта заболевшей. Если уехала давно, это одно, а если сразу после объявления пандемии, это сильно другая сообразительность
да вы задолбали заразу сюда тащить!
ни с кем не контактировала. Еду ей передавал близкий родственник"
Бедная одинокая женщина. И в Москву поди ездила из-за одиночества. Может к детям
гость
Вам лично какой профит от знания?
так съезди к ней поцелуй её-будет тебе профит умник!
Просто интересно знать уровень интеллекта заболевшей. Если уехала давно, это одно, а если сразу после объявления пандемии, это сильно другая сообразительность
Уровень интеллекта власти не интересует в разгар эпидемии гонявших поезда и самолеты в Китай?
11.04.2020 18:41
гость
Зачем вам чужой уровень интеллекта занть? Позаимствовать хотите?
Вся беда населению края от этой шняги приезжей
Пока летела,чихала-кашляла - салон самолета,определенно заразила.Теперь аэропорт - там пару раз слюной поделилась.Потом - села,хорошо если ее встретили на своей машине.А так "ласточка" до Зари.Там еще чихнула раз-другой.Вообщем ждем развития событий.....
11.04.2020 18:48
ГостЬ
30 января закрыли ЖД с Китаем. Что не так?
30 января закрыли ЖД с Китаем. Что не так?
Когда началась эпидемия в Китае?
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" полностью приостановило пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в сообщении компании, распространенном 2 февраля. Ранее поезда продолжали курсировать на маршруте Москва - Пекин.
11.04.2020 19:02
ГостЬ
Когда началась эпидемия в Китае?
Они в Китае почти каждый год.
Они в Китае почти каждый год.
Не валяй дур/ака Америка.))
11.04.2020 19:13
ГостЬ
Че, сдулся, малчиш-кабалчиш? А ты погугли про эпидемии в Китае. Заодно умнее станешь.
Дядя Петя, ты - ду/рак? (с)
В Кемеровской области всего 12 заболевших, но введен режим строгой изоляции.
В Томской области - 4 заболевших и 3 выздоровления,но тоже введен режим строгой изоляции,
>Сколько их делается в день?
10.
Везде чем дальше тем режим изоляции строже, у нас же зачем то расширяют перечень отраслей которые могут работать....
Заболевшая коронавирусом жительница Заринска прилетела из Москвы
а чо там говорил Кутузов в 1812 году, чтобы спасти Россию надо *******Москву.