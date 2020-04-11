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Стало известно, откуда прилетела заразившаяся COVID-19 жительница Заринска

, ИА "Амител"
В последние 10 дней она соблюдала режим самоизоляции
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Одним из первых жителей Алтайского края, у которых выявили коронавирус за пределами Барнаула, стала женщина из Заринска.

Как сообщает газета "Наш город Заринск", горожанка прибыла из Москвы 10 дней назад. После этого она находилась на самоизоляции в собственном доме и не нарушала режим, утверждает издание.

"Заболевшая прибыла из города Москвы, строго соблюдала режим карантина, ни с кем не контактировала. Еду ей передавал близкий родственник", – уточнил главврач Заринской городской больницы Алексей Бракоренко.

Сейчас жительница Заринска получает медицинскую помощь в барнаульской городской инфекционной больнице № 5. Ей предстоит повторно сдать тест, чтобы исключить вероятность ошибки в постановке диагноза.

Напомним, за последние сутки коронавирус выявили у восьми жителей региона. Большинство из них барнаульцы, но есть и представители других районов Алтайского края.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.04.2020 18:26
гость

Заболевшая коронавирусом жительница Заринска прилетела из Москвы

Еще интересно, когда она туда убыла. Не сразу после объявления пандемии?

11.04.2020 18:35
Гость

Сколько тестов на коронавирус сделано в Алтайском крае за прошедший период?
Сколько их делается в день?

11.04.2020 18:39
ГостЬ

Еще интересно, когда она туда убыла. Не сразу после объявления пандемии?

Вам лично какой профит от знания?

11.04.2020 18:39
гость

какого х....... опа там делала???????
вся зараза привозная!!!!! туда сюда катаетесь вот из за таких долбоящериц мы страдать должны!

11.04.2020 18:41
гость

Вам лично какой профит от знания?

Просто интересно знать уровень интеллекта заболевшей. Если уехала давно, это одно, а если сразу после объявления пандемии, это сильно другая сообразительность

11.04.2020 18:42
гость

да вы задолбали заразу сюда тащить!

11.04.2020 18:43
гость

ни с кем не контактировала. Еду ей передавал близкий родственник"

Бедная одинокая женщина. И в Москву поди ездила из-за одиночества. Может к детям

11.04.2020 18:47
гость


гость
Вам лично какой профит от знания?



так съезди к ней поцелуй её-будет тебе профит умник!

11.04.2020 18:48
ГостЬ


Просто интересно знать уровень интеллекта заболевшей. Если уехала давно, это одно, а если сразу после объявления пандемии, это сильно другая сообразительность

Уровень интеллекта власти не интересует в разгар эпидемии гонявших поезда и самолеты в Китай?

11.04.2020 18:52
- гость -

11.04.2020 18:41
гость

Зачем вам чужой уровень интеллекта занть? Позаимствовать хотите?

11.04.2020 18:55
- гость -

Вся беда населению края от этой шняги приезжей

11.04.2020 18:56
- гость -

Пока летела,чихала-кашляла - салон самолета,определенно заразила.Теперь аэропорт - там пару раз слюной поделилась.Потом - села,хорошо если ее встретили на своей машине.А так "ласточка" до Зари.Там еще чихнула раз-другой.Вообщем ждем развития событий.....

11.04.2020 18:59
- гость -

11.04.2020 18:48
ГостЬ

30 января закрыли ЖД с Китаем. Что не так?

11.04.2020 19:02
ГостЬ

30 января закрыли ЖД с Китаем. Что не так?

Когда началась эпидемия в Китае?

11.04.2020 19:05
ГостЬ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" полностью приостановило пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в сообщении компании, распространенном 2 февраля. Ранее поезда продолжали курсировать на маршруте Москва - Пекин.

11.04.2020 19:10
- гость -

11.04.2020 19:02
ГостЬ
Когда началась эпидемия в Китае?

Они в Китае почти каждый год.

11.04.2020 19:13
ГостЬ

Они в Китае почти каждый год.

Не валяй дур/ака Америка.))

11.04.2020 19:14
- гость -

11.04.2020 19:13
ГостЬ

Че, сдулся, малчиш-кабалчиш? А ты погугли про эпидемии в Китае. Заодно умнее станешь.

11.04.2020 19:19
ГостЬ

Дядя Петя, ты - ду/рак? (с)

11.04.2020 19:26
- гость -

В Кемеровской области всего 12 заболевших, но введен режим строгой изоляции.
В Томской области - 4 заболевших и 3 выздоровления,но тоже введен режим строгой изоляции,

11.04.2020 19:40
Твайлайт Спаркл

>Сколько их делается в день?

10.

11.04.2020 19:47
Гость

Везде чем дальше тем режим изоляции строже, у нас же зачем то расширяют перечень отраслей которые могут работать....

11.04.2020 19:56
- гость -

Заболевшая коронавирусом жительница Заринска прилетела из Москвы

а чо там говорил Кутузов в 1812 году, чтобы спасти Россию надо *******Москву.

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