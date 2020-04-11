Стало известно, откуда прилетела заразившаяся COVID-19 жительница Заринска

Одним из первых жителей Алтайского края, у которых выявили коронавирус за пределами Барнаула, стала женщина из Заринска.

Как сообщает газета "Наш город Заринск", горожанка прибыла из Москвы 10 дней назад. После этого она находилась на самоизоляции в собственном доме и не нарушала режим, утверждает издание.

"Заболевшая прибыла из города Москвы, строго соблюдала режим карантина, ни с кем не контактировала. Еду ей передавал близкий родственник", – уточнил главврач Заринской городской больницы Алексей Бракоренко.

Сейчас жительница Заринска получает медицинскую помощь в барнаульской городской инфекционной больнице № 5. Ей предстоит повторно сдать тест, чтобы исключить вероятность ошибки в постановке диагноза.

Напомним, за последние сутки коронавирус выявили у восьми жителей региона. Большинство из них барнаульцы, но есть и представители других районов Алтайского края.