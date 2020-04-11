Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Песков охарактеризовал его как отменное, уточнив, что это можно заметить по рабочему графику, который стал еще более интенсивным.

По словам пресс-секретаря главы государства, хотя российский лидер и проводит совещания в режиме видеоконференции, количество самих мероприятий стало еще больше.

Как ранее писал amic.ru, в конце марта у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус. 24 марта Проценко встречался с Путиным и членами правительства в Коммунарке. На встрече главврач пожал руку российскому лидеру.

Комментируя новость о заболевании Проценко, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что "Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально". Однако меры предосторожности все равно приняли, и президент страны стал проводить совещания в режиме видеоконференции.