Алтайский Пухляш станцевал в клипе про Москву в режиме самоизоляции

Алтайский танцор Дмитрий Красилов снялся в клипе, в котором показывают Москву в условиях самоизоляции. Обновленный ролик на песню "Плачу на техно" группы "Хлеб" опубликовал творческий коллектив Cream Sodа на видеохостинге YouTube.

Еще одной звездой клипа стал телеведущий Александр Гудков. Для танца он переоделся в весьма экстравагантные наряды. А вот Пухляш с выбором костюма напрягаться не стал, использовав тот же образ, что и в клипе группы Little Big.

Компанию им составили участники шоу "Танцы на ТНТ" Никита Орлов, Дима Bonchinche, Саша Перцев и Ульяна Пылаева.

"Клип снят в ЖК "Мещерский лес" (компания "ПИК") до введения режима самоизоляции",– уточнили авторы ролика.

Как ранее писал amic.ru, Красилов запустил в Instagram обучающий проект. Первой его ученицей стала певица Анна Седокова.

Как уже сообщал amic.ru, в этом году уроженец Заринска собирался поехать на Евровидение вместе с российской рейв-группой Little Big. Однако из-за коронавируса конкурс отменили.