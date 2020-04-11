У экс-замглавы Бийска арестовали имущество на 9 миллионов рублей

Алтайский Следком завершил расследование уголовного дела против бывшего вице-мэра Бийска Дмитрия Маслюка. Его обвиняют в превышении полномочий, "повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий" (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. Маслюк, по версии следствия, принял на баланс города три дома на ул. Спекова, непригодные для проживания.

Было установлено, что администрация Бийска и ООО (следствие не называет компанию, однако известно, что это строительная фирма "Новолит") заключили договор строительства трех домов по программе переселения из аварийного жилья по улице Спекова.

По версии следствия, должностные лица мэрии процесс строительства жилья не контролировали, а по его завершению дома с явными нарушениями всех норм приняли на баланс города.

Неоднократные обращения жильцов в различные органы власти не принесли результатов – "граждане на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях", констатировали специалисты. Люди обратились в Следственное управление Следственного комитета по краю, где после проверки возбудили уголовное дело.

Дмитрий Маслюк своей вины не признает. Однако следственные органы собрали достаточно доказательств для завершения расследования и передачи уголовного дела в суд.

Для обеспечения возможного иска по компенсации ущерба у чиновника арестовали имущество общей стоимостью свыше 9 млн рублей.

Ранее, напомним, в администрации Бийска и в домах некоторых чиновниках прошли обыски. Для бесед следователи приглашали несколько действующих и бывших служащих, в том числе Николая Нонко, экс-главу наукограда.