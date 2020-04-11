Детский фонд просит поделиться едой для малоимущих алтайских семей

Алтайское отделение Российского детского фонда обратилось к предпринимателям с призывом поделиться выпускаемой ими едой с малоимущими семьями, сообщает "Вести-Алтай".

По информации организации, ситуация с режимом самоизоляции усугубила нужду малоимущих семей, и части из них не хватает средств даже на трехразовое питание для детей.

Некоторые родители, например, работали неофициально и были просто уволены без каких-либо выплат. Теперь же они звонят в детский фонд и взывают о помощи.

"Многие семьи, у которых дети ходили в детский сад, т.е. они целый день там кушали, и вечером просто лёгкий ужин мама должна была приготовить – это малоимущие семьи. Те семьи, в которых ребёнок питался в школе, тоже было горячее питание. Сейчас все они оказались дома, — рассказала глава регионального отделения детского фонда Оксана Овчинникова. — Кушать надо три раза в день. Как это ни звучит для некоторых дико, для них накормить семьи 3-4 раза – это действительно очень тяжело".

В связи с этим Овчинникова обратилась к предпринимателям с призывом оказать посильную поддержку таким семьям, выделив немного своей продукции. Это может быть, например, мука, крупы, яйца или растительное масло.

Подобная помощь не будет большой нагрузкой для предприятия, а для некоторых семей окажется настоящим спасением от жизни впроголодь в это тяжелое для них время.

Обратиться в алтайское отделения Российского детского фонда можно по телефону 8-905-983-83-43.