12 апреля в Алтайском крае потеплеет до +19°C

В Алтайском крае в конце недели установится теплая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

12 апреля днем температура воздуха составит от +9°C до +14°C (по югу – до +19°C, в Барнауле – от +11°C до +13°C). Это немного теплее, чем в субботу.

Ветер восточный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков.

Ранее синоптики Гидрометцентра России дали прогноз, что этот апрель будет теплее, чем в предыдущие годы. По их оценкам, на всей территории региона температура будет выше нормы, а южная его часть еще и столкнется с более обильными осадками, чем обычно.