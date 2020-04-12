Как в Барнауле дезинфицируют дороги и тротуары. Фото и видео

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Барнаульские дорожники проводят обработку дорог и тротуаров краевой столицы дезинфицирующим раствором, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса. Посмотреть, как проводят работы, пришел даже мэр города Вячеслав Франк.

Не мог обойти профилактическое мероприятие стороной и фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников. Он сделал фотографии и записал видео с мест дезинфекции.

Распыление жидкости осуществляют в позднее время. Работы стартуют в 23:00. На улицах во время обработки ограничивают движение.

Как ранее писал amic.ru, состав дезинфицирующего средства определили специалисты учреждения совместно с Роспотребнадзором. Они рассчитали оптимальный процент хлора в воде.