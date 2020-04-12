Как в Барнауле дезинфицируют дороги и тротуары. Фото и видео

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Барнаульские дорожники проводят обработку дорог и тротуаров краевой столицы дезинфицирующим раствором, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса. Посмотреть, как проводят работы, пришел даже мэр города Вячеслав Франк.
Не мог обойти профилактическое мероприятие стороной и фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников. Он сделал фотографии и записал видео с мест дезинфекции.
Распыление жидкости осуществляют в позднее время. Работы стартуют в 23:00. На улицах во время обработки ограничивают движение.
Как ранее писал amic.ru, состав дезинфицирующего средства определили специалисты учреждения совместно с Роспотребнадзором. Они рассчитали оптимальный процент хлора в воде.
Комментарии
Очередная показуха:
1. Колонна машин как на параде проезжает мимо камеры с выключенными омывателями - тут обрабатываем, а тут не нет - избирательность.
2. Водители в респираторах - а остальные?
3. С виду похоже на обычную мойку улиц после зимнего периода, а СМИ для запугивания населения, продолжают добавлять зрелищности обычным событиям...
Чистота-залог здоровья. Мойте регулярно.
Да и страх-залог здоровья.Как и жизни )
Сначала бы помыть, а потом прыскать