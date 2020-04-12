Герои мультсериала "Маша и Медведь" рассказали, чем заняться дома

Герои анимационного сериала "Маша и Медведь" рассказали юным зрителям о том, чем можно заняться дома во время самоизоляции. Ролик выложили 11 апреля на официальном youtube-канале мультфильма.

"Чем заняться ребенку, если никуда не получается выйти? У Маши есть много толковых идей, которыми она делится со своими друзьями. Посмотрите, сколько занятий она придумала! Попробуйте повторить и #оставайтесьдома!" – гласит описание к видео.

Как сообщает РИА "Новости", в пресс-службе компании Animaccord уточнили, что ролик "Чем заняться дома" стал первым из серии, посвященной самоизоляции и правилам гигиены.

В тонкости этих вопросов детей планируют посвятить в следующих роликах с любимыми героями.

"Маша и Медведь" – один из самых популярных российских анимационных сериалов. Он переведен на 39 языков и доступен более чем в 150 странах мира. Летом 2019 года компания запустила четвертый музыкальный сезон "Машины песенки".