Продуктовый магазин сгорел в Барнауле

Прошедшей ночью в Барнауле по адресу улица Попова, 184а, случился пожар, в результате которого сгорел продуктовый магазин "Александра", сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Как отмечают свидетели, на месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, а также сотрудники полиции и скорой помощи. О пострадавших и причине возгорания ничего неизвестно.

Напомним, 10 апреля в Барнауле случился еще один крупный пожар. По данным очевидцев, в частном секторе в микрорайоне "Яма" полностью выгорели два жилых дома и как минимум одна надворная постройка.