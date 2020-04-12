Продуктовый магазин сгорел в Барнауле

Прошедшей ночью в Барнауле по адресу улица Попова, 184а, случился пожар, в результате которого сгорел продуктовый магазин "Александра", сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Как отмечают свидетели, на месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, а также сотрудники полиции и скорой помощи. О пострадавших и причине возгорания ничего неизвестно.
Напомним, 10 апреля в Барнауле случился еще один крупный пожар. По данным очевидцев, в частном секторе в микрорайоне "Яма" полностью выгорели два жилых дома и как минимум одна надворная постройка.
Комментарии
продуктовый магазин "Александра"
не конкуренты?
Сейчас в окно посмотрел, стоит родненький, пожаром даже не пахнет.
Может быть внутри что нибудь горело, фасад не нарушен.
Живу рядом горелым пахнет
А на фотке не он? Весь в огне. Журналисты огонь подрисовали?