Психолог рассказала, как сохранять позитивное настроение во время пандемии COVID-19

Чтобы сохранить счастье и благополучие во время пандемии коронавируса, следует соблюдать три простых правила, рассказала профессор психологии Йельского университета (США) и автор популярного онлайн-курса "Наука Благополучия" Лори Сантос. Ее слова передает РИА "Новости".

Сантос советует поддерживать социальную активность с помощью технологий, заниматься физкультурой и соблюдать режим сна, а также практиковать медитацию. По ее словам, это позволит снимать стресс в столь страшное время.

Профессор подчеркнула, что на фоне печальных событий только в марте число слушателей ее курса о благополучии выросло в три раза, а общее число подписчиков уже превысило миллион человек.