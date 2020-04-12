Психолог рассказала, как сохранять позитивное настроение во время пандемии COVID-19

Чтобы сохранить счастье и благополучие во время пандемии коронавируса, следует соблюдать три простых правила, рассказала профессор психологии Йельского университета (США) и автор популярного онлайн-курса "Наука Благополучия" Лори Сантос. Ее слова передает РИА "Новости".
Сантос советует поддерживать социальную активность с помощью технологий, заниматься физкультурой и соблюдать режим сна, а также практиковать медитацию. По ее словам, это позволит снимать стресс в столь страшное время.
Профессор подчеркнула, что на фоне печальных событий только в марте число слушателей ее курса о благополучии выросло в три раза, а общее число подписчиков уже превысило миллион человек.
Комментарии
А пойло и пивасик эта кашолка американская не пробовала?
Как надоели советы от богатых звезд и зажиревших чинушь, они раздражают еще больше, закрыть этих советчиков в двушке хрущевке без денег, а на вилах и в загородный коттеджах с мешком денег каждый горазд советы раздавать, при том что именно эти и растащили заразу самолетами по миру
А вот один блогер и мощный политик( слушатель курсов того же Йельского университета) считает что как только пройдёшь тест на коронавирус, так и иди гуляй сколько угодно.Сам-то он раньше был юристом,но его оттуда выперли за воровство и жульничество.
Раньше тот бывший юрист бок о бок с одним губернатором работал,так того посадили по статье за коррупцию:на взятках тот погорел.
Деньги создают отличное и позитивное настроение.