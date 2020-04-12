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Масштабная дезинфекция улиц Барнаула продолжится 12 апреля

, ИА "Амител"
Движение по некоторым дорогам будет ограничено
Фото: официальный сайт Барнаула

Фото: официальный сайт Барнаула

В Барнауле продолжается масштабная дезинфекция дорог и тротуаров с целью снижения угрозы распространения коронавируса. Так, соответствующие мероприятия пройдут сразу на нескольких улицах краевой столицы уже сегодня ночью, сообщает пресс-службы городской мэрии.

Дезинфекционные работы пройдут на улицах Попова, Малахова, Гущина, Аванесова, Белинского, Димитрова, а также на Змеиногорском тракте и на территории медицинского кластера. Старт мероприятий запланирован на 11 часов вечера.

Отмечается, что в период проведения запланированных мероприятий движение по дорогам будет ограничено. В администрации призвали барнаульцев отнестись к мерам предосторожности ответственно и с пониманием, и по возможности убрать личные автомобили с проезжей части.

В мэрии напомнили, что масштабные работы по дезинфекции дорожных покрытий и тротуаров начались в Барнауле 11 апреля, в них задействовали 12 единиц спецтехники. В общей сложности за минувшую ночь было обработано более 660 тысяч квадратных метров дорожного полотна на крупнейших проспектах города, а также на улицах Деповской, Молодёжной, Димитрова, Максима Горького, Мамонтова и других.

В общей сложности в Барнауле планируется обработать более четырех миллионов квадратных метров проезжей части. В план работ вошла 171 улица вместе с тротуарами, а также все основные площади города. При благоприятных погодных условиях обработку улиц будут проводить раз в неделю в ночное время.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.04.2020 10:54
- гость -

сначала бы тонны грязи с дорог убрать!

12.04.2020 10:55
- гость -

хлор убивает вирус???
хлор не убивает человека???

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