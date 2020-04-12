У 72 прибывших из России граждан Китая выявили коронавирус

В Китае за последние сутки медики выявили коронавирус у 72 граждан страны, которые вернулись на родину из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение местных властей.
Так, в Шанхае COVID-19 диагностировали у 51 гражданина, все они прибыли из России на одном рейсе 10 апреля. Кроме того, у каждого из них были симптомы. По прибытии в международный аэропорт Пудун пассажиров рейса незамедлительно доставили в больницу, где и подтвердилось заболевание. Из какого именно российского города вылетели зараженные китайцы, в комитете по вопросам здравоохранения Шанхая не уточнили.
Также инфицирование коронавирусной инфекцией подтвердилось у 21 гражданина КНР в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян. Все они также ранее прибыли из России. Еще у пятерых заболевание протекает без симптомов.
Добавим, что после прекращения авиасообщения между Россией и Китаем многие граждане Поднебесной стремятся вернуться на родину, используя для этого пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке.
По последним данным, в Китае коронавирус был подтвержден у 83 тысяч пациентов, порядка 77,8 тысячи из них выздоровело, а число смертей в стране составило 3 343 с момента начала эпидемии.
Комментарии
Все просто в РФ никого не тестируют. Сам был с симптомами три дня звонил везде на гор линии, ответ болейте дома если температура то парацетамолом сбивайте.это все что нужно знать про оптимизацию медицины.
Правильно ! А то статистику испортишь !
Выходит что цифры которые показывают нам чушь полнейшая, заболевших на порядок больше.
12.04.2020 11:35
Гость
Врешь ты все, иначе где даты, номер поликлиники, ФИО отказавшего? Больше 2000 тестов кому-то сделано или как Собчак в ноябре переболел?
"Из какого именно российского города вылетели зараженные китайцы, в комитете по вопросам здравоохранения Шанхая не уточнили."
Из Москвы или Подмосковья скорей всего и вылетели. Так трудно догадаться.
Ну так если у нас устроить поголовное тестирование, больничных мест и средств на лечение не хватит. А так... Затраты только на родственников... Не дай Бог конечно
12.04.2020 12:02 Плюсую. Очередной БЛА БЛА ДА. -))))