У 72 прибывших из России граждан Китая выявили коронавирус

В Китае за последние сутки медики выявили коронавирус у 72 граждан страны, которые вернулись на родину из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение местных властей.

Так, в Шанхае COVID-19 диагностировали у 51 гражданина, все они прибыли из России на одном рейсе 10 апреля. Кроме того, у каждого из них были симптомы. По прибытии в международный аэропорт Пудун пассажиров рейса незамедлительно доставили в больницу, где и подтвердилось заболевание. Из какого именно российского города вылетели зараженные китайцы, в комитете по вопросам здравоохранения Шанхая не уточнили.

Также инфицирование коронавирусной инфекцией подтвердилось у 21 гражданина КНР в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян. Все они также ранее прибыли из России. Еще у пятерых заболевание протекает без симптомов.

Добавим, что после прекращения авиасообщения между Россией и Китаем многие граждане Поднебесной стремятся вернуться на родину, используя для этого пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке.

По последним данным, в Китае коронавирус был подтвержден у 83 тысяч пациентов, порядка 77,8 тысячи из них выздоровело, а число смертей в стране составило 3 343 с момента начала эпидемии.