Баня загорелась во дворе частного дома в Барнауле

В воскресенье утром, 12 апреля, в Барнауле в районе пересечения улиц Новосибирской и Сосновой загорелась баня во дворе частного дома, пишут очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

На месте возгорания работают спецслужбы. О причине пожара и пострадавших не сообщается.

Как уже писал amic.ru, минувшей ночью в Барнауле сгорел продуктовый магазин "Александра" по адресу улица Попова, 184а. Как отмечали свидетели инцидента, на месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, а также сотрудники полиции и скорой помощи.