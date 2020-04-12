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В Госдуме предложили расширить меры поддержки нуждающихся семей в период пандемии

, ИА "Амител"
Текст обращения уже направили на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил расширить имеющиеся меры поддержки нуждающихся семей, пишет RT со ссылкой на соответствующее обращение, которое направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

В частности, речь идет о поддержке малообеспеченных и многодетных семей, а также тех, в которых есть ребенок-инвалид или нетрудоспособный взрослый гражданин.

Инициатор предлагает на период нерабочих дней обеспечивать продуктовым пайком каждого ребенка из указанных категорий семей или нетрудоспособных совершеннолетних граждан, за которыми требуется уход. Как отмечает издание, о составе такого набора в тексте обращения не уточняется.

Также Щапов предложил предоставить нуждающимся семьям средства медицинской защиты, компенсировать родителям потерянный из-за пандемии доход, а также обеспечить детей в этих семьях электронными девайсами, чтобы они могли обучаться в дистанционной форме.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.04.2020 15:21
- гость -

Почему тянут с выделением денег?!

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