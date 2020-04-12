Оплатите штраф. Мошенники снова обманывают россиян в условиях пандемии

В условиях режима всеобщей самоизоляции россияне стали массово получать мошеннические сообщения с требованием оплатить штраф за нарушение карантина под угрозой возбуждения уголовного дела, пишет "Коммерсантъ".

Специализирующаяся в сфере кибербезопасности международная компания Group-IB зафиксировала мошенническую рассылку якобы от имени Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).

Ссылаясь на несуществующее постановление ФСИН, злоумышленники рассылали таргетированные сообщения с указанием ФИО жертвы. В них они уведомляли о необходимости оплатить штраф по указанному номеру Tele2 за нарушение самоизоляции в размере 4 тысяч рублей. При этом перезванивание на названный номер переводит якобы на справочную службу МВД РФ.

Напомним, в МВД неоднократно напоминают о необходимости проверять информацию перед тем, как переводить кому-то деньги. Кроме того, в ведомстве призывают проявлять бдительность и осторожность, а также доверять информации только из проверенных и официальных источников.