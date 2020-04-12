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Стало известно, в каком состоянии находится Татьяна Буланова

, ИА "Амител"
Ранее СМИ сообщали о госпитализации певицы из-за подозрения на инсульт
Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Российская певица Татьяна Буланова заявила, что ей стало лучше после госпитализации, передает телеканал "360" со ссылкой на СМС-сообщение артистки.

После того, как 51-летнюю Буланову положили в больницу, она написала, что чувствует себя "уже хорошо", но все еще находится в реанимации.

Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что артистку госпитализировали в больницу в Санкт-Петербурге с подозрением на сердечный приступ или инсульт. Концертный директор Булановой отказался комментировать происходящее. Тем временем врачи намерены провести полное обследование певицы.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. За свою музыкальную карьеру певица получила звание Заслуженной артистки РФ в 2004 году, а также дважды завоевала Национальную российскую премию "Овация". Наиболее популярными песнями Булановой стали "Мой ненаглядный", "Старшая сестра", "Ясный мой свет" и другие.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.04.2020 13:43
- гость -

Старенькая уже, климакс колбасит

12.04.2020 13:55
гость

Популярна она стала с песни "Не плачь".

12.04.2020 13:56
Гость

Выздоравливай Татьяна!!!

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