Стало известно, в каком состоянии находится Татьяна Буланова

Российская певица Татьяна Буланова заявила, что ей стало лучше после госпитализации, передает телеканал "360" со ссылкой на СМС-сообщение артистки.

После того, как 51-летнюю Буланову положили в больницу, она написала, что чувствует себя "уже хорошо", но все еще находится в реанимации.

Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что артистку госпитализировали в больницу в Санкт-Петербурге с подозрением на сердечный приступ или инсульт. Концертный директор Булановой отказался комментировать происходящее. Тем временем врачи намерены провести полное обследование певицы.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. За свою музыкальную карьеру певица получила звание Заслуженной артистки РФ в 2004 году, а также дважды завоевала Национальную российскую премию "Овация". Наиболее популярными песнями Булановой стали "Мой ненаглядный", "Старшая сестра", "Ясный мой свет" и другие.