Шесть пациентов сбежали из психбольницы сибирского города

Шесть пациентов сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы № 1, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

"Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейном, о побеге из учреждения шестерых граждан", – сказано в сообщении.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, один из пациентов подошел к дежурному врачу и приставил к его горлу предмет, который мог оказаться ножом, и потребовал отдать ключи. После этого шестеро мужчин 1992-2001 годов рождения сбежали из медучреждения.

Все наружные наряды полиции направлены на розыск душевнобольных, но пока операция не принесла результата.