Шесть пациентов сбежали из психбольницы сибирского города

Шесть пациентов сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы № 1, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
"Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейном, о побеге из учреждения шестерых граждан", – сказано в сообщении.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, один из пациентов подошел к дежурному врачу и приставил к его горлу предмет, который мог оказаться ножом, и потребовал отдать ключи. После этого шестеро мужчин 1992-2001 годов рождения сбежали из медучреждения.
Все наружные наряды полиции направлены на розыск душевнобольных, но пока операция не принесла результата.
Комментарии
Дня через два к нам в аул доберутся
Самое время для побега, маску надел и не узнают
полёт над гнездом ку-ку-шки
Поймать и на аменазин, овощей наделать....
Месный .Абориген, Cашок, Маструб-й на птичку ,Гонец с Пензы и Массаж мозга.
вся гоп компания.