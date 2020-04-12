Почти 10 тысяч тестов на коронавирус провели в Алтайском крае

С момента начала эпидемии коронавируса в Алтайском крае 9731 человек прошел обследование на наличие инфекции, сообщает оперативный штаб региона.

Всего в крае под медицинским наблюдением находятся 895 человек, девять из них – иностранцы. Снято с меднаблюдения 5317 человек.

Как уже писал amic.ru, за сутки в регионе зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом. Они подтвердились после анализов, взятых у двух жителей Барнаула, а также Рубцовска, Первомайского и Крутихинского районов. Двое из них заразились при контакте с предыдущими заболевшими.

В общей сложности в Алтайском крае лабораторно подтверждено 34 случая заражения коронавирусом на шести территориях: г. Барнаул – 27 человек, г. Рубцовск – 1 человек, г. Заринск – 1 человек, с. Павловск (пос. Комсомольский) – 2 человека, Первомайский район (с. Логовское) – 2 человека (один из них работник учреждения в Барнауле), с. Крутиха (забрали из г. Камень-на-Оби) – 1 человек. Среди зараженных – трое детей, а еще трех пациентов уже выписали из больницы.