Почти 10 тысяч тестов на коронавирус провели в Алтайском крае

С момента начала эпидемии коронавируса в Алтайском крае 9731 человек прошел обследование на наличие инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Всего в крае под медицинским наблюдением находятся 895 человек, девять из них – иностранцы. Снято с меднаблюдения 5317 человек.
Как уже писал amic.ru, за сутки в регионе зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом. Они подтвердились после анализов, взятых у двух жителей Барнаула, а также Рубцовска, Первомайского и Крутихинского районов. Двое из них заразились при контакте с предыдущими заболевшими.
В общей сложности в Алтайском крае лабораторно подтверждено 34 случая заражения коронавирусом на шести территориях: г. Барнаул – 27 человек, г. Рубцовск – 1 человек, г. Заринск – 1 человек, с. Павловск (пос. Комсомольский) – 2 человека, Первомайский район (с. Логовское) – 2 человека (один из них работник учреждения в Барнауле), с. Крутиха (забрали из г. Камень-на-Оби) – 1 человек. Среди зараженных – трое детей, а еще трех пациентов уже выписали из больницы.
Комментарии
Можно проверить аж 0,5% населения! абалдеть!
минимум половину заберут чинуши для себя и своих семей, а то и все.
Россия провела уже 1200 000 тестов.
Для сравнения, Франция - 333 807, Великобритания - 334 974.
"Россия провела уже 1200 000 тестов." ну дык языком молоть, не мешки ворочать.
>>Всего в крае под медицинским наблюдением находятся 895 человек
Амик, вот они сидят ведь не 1 день, минимум 2 недели, с конца марта. Когда статистику приводят за день по заболевшим, могут ли уточнять то, из них столько то из под наблюдения?
А то такое ощущение, что люди где-то ходят и заражаются. А по факту наверно основанная масса из тех, что наблюдаются, ну т.е. отдохнувших и их сферы контактов?
Инфекционный центр под Москвой готов.
Началась установка медоборудования.
Со следующей недели медицинскому персоналу будет передана часть зданий.
Общая площадь нового инфекционного центра составит 70 тысяч квадратных метров. Вместимость — 500 мест, 250 из них придется на отделение реанимации.
Центр построен за один месяц.
Ну и построен, нам в Барнауле какой от этого толк? В Москве деньги есть, в Барнауле нет, никто строить не собирается.
12.04.2020 14:41
- гость -
Сколько выявлений озвучьте, и не позорьтесь!
- гость -
"Россия провела уже 1200 000 тестов." ну дык языком молоть, не мешки ворочать.
Ну так кого-то каждый день обследуют, даже без симптомов, кого-то в карантине 3 раза, заболевших по 3-5 раз опять же.