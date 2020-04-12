"Бийский рабочий": первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в наукограде

Первый случай заражения могли подтвердить в Бийске, пишет местная газета "Бийский рабочий", уточняя, что информация о заболевшем жителе наукограда пока не вошла официальную сводку регионального оперштаба, но, вероятно, это сделают завтра.

По данным издания, пациента с положительным тестом на COVID-19 перевели в барнаульский госпиталь. Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми контактировал зараженный.

Журналисты подчеркивают, что о молодом бийчанине уже довольно много чего известно, так как "в соцсетях просто масса сообщений об этом". Так, он приехал из Москвы в Новосибирск 5 апреля. Оттуда доехал до Бийска на микроавтобусе и остановился у бабушки, чтобы переждать карантин. Однако по приезде ему стало плохо и он обратился в больницу. По сообщениям соседей, подъезд, где находился зараженный, обработала спецслужба.

Напомним, в Алтайском крае лабораторно подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. Среди них – трое детей. Еще трех пациентов уже выписали из больницы.