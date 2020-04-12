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"Бийский рабочий": первый случай заболевания коронавирусом подтвердили в наукограде

, ИА "Амител"
Зараженный приехал из Москвы переждать карантин
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Первый случай заражения могли подтвердить в Бийске, пишет местная газета "Бийский рабочий", уточняя, что информация о заболевшем жителе наукограда пока не вошла официальную сводку регионального оперштаба, но, вероятно, это сделают завтра.

По данным издания, пациента с положительным тестом на COVID-19 перевели в барнаульский госпиталь. Специалисты устанавливают круг лиц, с которыми контактировал зараженный.

Журналисты подчеркивают, что о молодом бийчанине уже довольно много чего известно, так как "в соцсетях просто масса сообщений об этом". Так, он приехал из Москвы в Новосибирск 5 апреля. Оттуда доехал до Бийска на микроавтобусе и остановился у бабушки, чтобы переждать карантин. Однако по приезде ему стало плохо и он обратился в больницу. По сообщениям соседей, подъезд, где находился зараженный, обработала спецслужба.

Напомним, в Алтайском крае лабораторно подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. Среди них – трое детей. Еще трех пациентов уже выписали из больницы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

12.04.2020 15:35
- гость -

Всю заразу к нам эта шняга приезжая припёрла

12.04.2020 15:37
- гость -

Зато у нас без очереди на госпитализацию, не 9 часов, чтобы сдать в стационар, как в Москве.

12.04.2020 15:44
- гость -

Не пора бы принимать уголовные меры против этих доминиканских, заринских, бийских... заразительниц ???
Которых пи.да носит по миру во время пандемии

12.04.2020 15:48
- гость -

Зато у нас без очереди на госпитализацию, не 9 часов, чтобы сдать в стационар, как в Москве.
---------
это пока

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