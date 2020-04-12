Пожароопасный сезон начался в Алтайском крае

Главное управление МЧС по Алтайскому краю сообщило о начале пожароопасного сезона на территории региона с 10 апреля, поскольку на большей части районов уже сошел снег.

Как рассказали в ведомстве, накануне в районном центре Шелоболиха состоялся рейд сотрудников МЧС совместно с оперативной группой Центра управления в кризисных ситуациях с целью выявления несанкционированных палов сухой травы, а также проведения профилактической работы с местным населением.

Спасатели напомнили собственникам домохозяйств о необходимости своевременно убирать со своих участков сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности в ветренную погоду. В случае пожара, виновным гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч рублей, а юридическим — до 200 тысяч рублей.

Напомним, в связи с таянием снега в Алтайском крае стремительно растет число травяных палов, которые могут перейти на жилые дома в населенных пунктах. Чтобы избежать несчастного случая, спасатели не рекомендуют разводить костры на природе, сжигать мусор и сухую траву, бросать непотушенные спички и сигареты, а также позволять играть детям с огнем.