Госавтоинспекция Алтайского края временно приостанавливает личный прием граждан с целью снижения угрозы распространения коронавируса, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ведомство рекомендует заявителям направлять письменные обращения через операторов почтовой связи либо в электронной форме.
Прием граждан по вопросам оказания государственных услуг по линии ГИБДД осуществляется только по предварительной записи по телефону или через онлайн-портал "Госуслуги", который работает круглосуточно.
Дополнительную информацию о работе конкретного подразделения можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции.
Комментарии
Рэо работают?
ГИБДД Алтайского края приостанавливает прием граждан из-за коронавируса
Вот так номер, большинству в крае разрешили работать, а ГИБДД запретили. Прием в салоне красоты важней приема в ГИБДД?