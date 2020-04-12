ГИБДД Алтайского края приостанавливает прием граждан из-за коронавируса

Госавтоинспекция Алтайского края временно приостанавливает личный прием граждан с целью снижения угрозы распространения коронавируса, информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ведомство рекомендует заявителям направлять письменные обращения через операторов почтовой связи либо в электронной форме.

Прием граждан по вопросам оказания государственных услуг по линии ГИБДД осуществляется только по предварительной записи по телефону или через онлайн-портал "Госуслуги", который работает круглосуточно.

Дополнительную информацию о работе конкретного подразделения можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции.