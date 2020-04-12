Врач разрушил миф о пользе курения при коронавирусе

Курение и любая другая вредная привычка не защитит от коронавируса, сообщил заведующий отделом профилактики онкологического научного центра имени Блохина Владимир Левшин в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что в последнее время в интернете довольно часто всплывает недостоверная информация о том, что курение защищает от опасной инфекции. По его словам, "это, конечно, чушь", потому что курение не спасает от коронавируса, а, напротив, только повышает шансы на тяжелое течение болезни через те заболевания, которые уже есть у курильщиков.

Так, все те, кто курят не меньше пяти-шести лет, имеют хронический бронхит, из-за наличия которого шансы заболеть пневмонией возрастают в несколько раз, отметил Левшин.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом и 130 смертей. В Алтайском крае COVID-19 подтвержден у 34 человек.