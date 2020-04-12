В Иркутске задержали сбежавших из психбольницы пациентов

Шестеро пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержаны, сообщает телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе разыскных мероприятий участвовали более 100 сотрудников уголовного розыска, ППС, участковых, инспекторов ГИБДД и других служб. Сейчас все беглецы находятся в отделе полиции. Сегодня же они будут возвращены обратно в медицинское учреждение.

Как ранее писал amic.ru, минувшей ночью шесть пациентов в возрасте от 19 до 28 лет напали на дежурного врача психбольницы, отобрали у него ключи и сбежали. На поиск душевнобыльных были направлены все наружные наряды полиции.