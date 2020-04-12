Весна пришла. На Алтае зацвел маральник

Фото: Instagram

В Горном Алтае зацвел маральник. Фотографии этого кустарника уже публикуют пользователи социальных сетей.

"Счастью нет предела, когда руками прикасаешься к чуду!" – написал пользователь под ником Плохой Санта в Instagram.

Добавим, что маральник – полувечнозеленый декоративный кустарник семейства вересковых. На латыни его название звучит как Рододендрон Ледебура (Rhododendron ledebourii). Он достигает высоты 1,5 метра и диаметра кроны до 1,3 метра. Маральник распространен на Алтае, в Саянах, на северо-востоке Монголии, растет в подлесках хвойных лесов, субальпийском поясе гор.

Кустарник зацветает в конце апреля – начале мая. Иногда растение может повторно зацвести осенью.