Песков рассказал, почему Путину так близок пример с печенегами и половцами

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему президент РФ вспоминает о печенегах и половцах в трудные времена. Об этом государственный деятель сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На вопрос о том, почему российскому лидеру так близок пример с печенегами и половцами, что он обращается к нему в сложных ситуациях, Песков ответил: "Я вам признаюсь, что я не знаю, чем это объяснить. Скажу точно, что президент очень хорошо знает нашу российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, это и мемуары, и другие книги, он очень хорошо знает историю, с ним очень тяжело спорить на какие-то исторические темы".

Кроме того, пресс-секретарь Путина сказал, что печенеги "были большой головной болью для Киевской Руси", добавив, что "и печенеги прошли, и половцы прошли, и вирус пройдет, даст Бог, будет прививка".

Напомним, о печенегах и половцах президент Владимир Путин сказал во время своего выступления перед губернаторами регионов 8 апреля. Это высказывание моментально стало одной из самых обсуждаемых тем последних дней.