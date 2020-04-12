Живодеры убили собаку в Бийске, которую подкармливали волонтеры

Бийские живодеры застрелили дружелюбного пса по кличке Дик, которого подкрармливали местные волонтеры, пишут в сообществе "Инцидент Бийск".
"Этот пёс жил и никого не трогал, волелюбивый и очень мирный. Он сам остерегался людей. Наши волонтёры регулярно кормили его и надеялись что рано или поздно он проявит доверия для того, чтобы его можно было поймать и пристроить. И вот вчера Дик наконец позволил себя погладить... Но судьба распорядилась так, что это был первый и последний раз когда он поддался доверию и нежностям", – сказано в сообщении.
Автор заметки добавил, что волонтеры уже написали заявление в полицию по поводу убийства животного с целью найти и наказать виновных.
Комментарии
дикой псине, конечно, в городе не место!
Но подкармливать собаку, которая ни к кому не подходит, - все равно, что волка в городе поселить
Природе сегодня как никогда есть чем отомстить.
Им псин мало чтоль? Вон по Власихе как еду, стая из штук 8 псин бегает...приезжайте забирайте.
Волонтеры оборзели, подкармливают они.....Надо было вызывать службу, ловить и забирать домой.
ДЕТИ гуляют, бегают а тут бездомные непривитые псины бегают подкормленные якобы любителями собаководами.
Дожили...животных бродячих выше людей ставить начали. дизлайк "сволонтерам"