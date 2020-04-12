Живодеры убили собаку в Бийске, которую подкармливали волонтеры

Бийские живодеры застрелили дружелюбного пса по кличке Дик, которого подкрармливали местные волонтеры, пишут в сообществе "Инцидент Бийск".

"Этот пёс жил и никого не трогал, волелюбивый и очень мирный. Он сам остерегался людей. Наши волонтёры регулярно кормили его и надеялись что рано или поздно он проявит доверия для того, чтобы его можно было поймать и пристроить. И вот вчера Дик наконец позволил себя погладить... Но судьба распорядилась так, что это был первый и последний раз когда он поддался доверию и нежностям", – сказано в сообщении.

Автор заметки добавил, что волонтеры уже написали заявление в полицию по поводу убийства животного с целью найти и наказать виновных.