Гол барнаульского хоккеиста признали лучшим в сезоне НХЛ

Гол Андрея Свечникова признали лучшим по итогам сезона в НХЛ. Лучшую шайбу нынешнего игрового года Национальной хоккейной лиги определили в рамках шоу "Хоккейная ночь в Канаде" телерадиосети CBS. Победителя выбирали болельщики путем голосования в социальных сетях. В финальном голосовании сошлись воспитанник барнаульского хоккея Андрей Свечников, выступающий за "Каролину", и нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. В итоге уверенную победу одержал Свечников. За его гол в стиле "лакросс" в ворота "Калгари" проголосовали 62% болельщиков.

Как уже сообщал amic.ru, форвард в нынешнем сезоне забросил две подобные шайбы. Всего в нынешнем сезоне НХЛ уроженец Барнаула в 68 матчах забросил 24 шайбы и сделал 37 голевых передач.