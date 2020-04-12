Людей в защитных костюмах заметили во дворе жилого дома в Рубцовске

Днем 12 апреля жители Рубцовска заметили людей в защитных костюмах во дворе жилого дома по адресу улица Алтайская, 92, сообщают в сообществе "Инцидент Рубцовск".

На опубликованной фотографии видно, как люди в защитных костюмах стоят рядом с багажником легкового автомобиля. Находилась ли в окрестностях дома машина скорой помощи, не уточняется. Подробности пока неизвестны.

По данным регионального оперштаба, в Рубцовске подтвержден один случай заражения коронавирусом. В целом по краю число заболеваний достигло 34. Три пациента уже выздоровели, однако география распространения COVID-19 стремительно расширяется.