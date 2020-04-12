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Виктор Томенко поручил проконтролировать работу организаций в период самоизоляции

, ИА "Амител"
Губернатор выдвинул ряд требований преприятиям, соблюдение которых проверят сотрудники полиции и Роспотребнадзора
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил Роспотребнадзору и полиции жестко контролировать соблюдение требований по профилактике коронавируса на рабочих местах в тех организациях, которым разрешили работать в период режима всеобщей самоизоляции.

Работадателям необходимо в зависимости от особенностей производства организовать:

  •  разделение рабочих потоков и разобщение коллектива — размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен;
  • при входе работников в организацию (предприятие) — возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов);
  • контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом;
  • контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;
  • контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
  • информирование работников о необходимости соблюдения правил гигиены;
  • качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столы и стулья работников, оргтехника), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комната и оборудование для занятия спортом и т. п.);
  • наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);
  • регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений;
  • применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).

Как сообщают в местных телеграм каналах, для проверки соблюдения требований власти организуют совместные рейды полиции и сотрудников Роспотребнадзора. Отмечается, что штрафы будут "приличные".

Напомним, 10 апреля руководитель Алтайского края Виктор Томенко расширил список компаний, которые смогут вернуться к работе после вынужденного простоя из-за пандемии. В частности, губернатор разрешил работать производителям полиграфии, фасовки и упаковки, некоторым магазинам тканей и фурнитуры, а также адвокатам, риелторам, компаниям, занимающимся экспертизой и кадастровой оценкой и некоторым другим.

По последним данным оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае достигло 34. Среди них – трое детей. Троих пациентов уже выписали из больницы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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