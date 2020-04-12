Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика

По данным на 12 апреля, в Алтайском крае зарегистрировано и лабораторно подтверждено 34 случая заболевания COVID-19 в шести муниципалитетах, сообщает Министерство здравоохранения региона. В Барнауле вирус подтвержден у 27 человек, в Рубцовске, Заринске и Крутихе заболели по одному человеку. По два человека заразились в Павловском районе (пос. Комсомольский) и Первомайском районе (с. Логовское).

Три человека из 34 уже выздоровели, они выписаны из больницы.

Как уже сообщал amic.ru, всего медики провели 9731 тест на наличие коронавируса. На 12 апреля под наблюдением медиков находятся 895 человек, девять из них – иностранцы. Снято с меднаблюдения 5317 человек.