Выявлены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае

В Алтайском крае коронавирусную инфекцию подтвердили еще у двух человек. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Одна женщина заразилась в Барнауле после контакта с уже заболевшей, еще один случай выявили у молодого человека в Бийске. Как уже писал amic.ru, это первый инфицированный в наукограде.

Таким образом, на 13 апреля в крае зарегистрировано 36 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших – трое детей.

По последним данным, выздоровели и выписаны из больницы три человека.

Как уже писал amic.ru, 12 апреля оперативный штаб сообщил о пяти новых случаях заражения коронавирусом на территории края.

По данным на 13 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся 918 человек. Всего тесты провели для 10 тысяч человек.