Выявлены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае

В Алтайском крае коронавирусную инфекцию подтвердили еще у двух человек. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Одна женщина заразилась в Барнауле после контакта с уже заболевшей, еще один случай выявили у молодого человека в Бийске. Как уже писал amic.ru, это первый инфицированный в наукограде.
Таким образом, на 13 апреля в крае зарегистрировано 36 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших – трое детей.
По последним данным, выздоровели и выписаны из больницы три человека.
Как уже писал amic.ru, 12 апреля оперативный штаб сообщил о пяти новых случаях заражения коронавирусом на территории края.
По данным на 13 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся 918 человек. Всего тесты провели для 10 тысяч человек.
Комментарии
Вот расстроится те , кто кричит " ааа!мы все умрём! ". Ждали, наверное, 20..
отмените рейс Москва - Барнаул!!!
Тому, кто умрет, будет все равно, все ли умрут
В Алтайском крае коронавирус был обнаружен намного позднее,чем в других регионах,тем не менее в онлайн карте по распространению коронавируса в России расположен в середине таблицы.
Увы.
Во многих странах, таких как Великобритания, Нидерланды, Швеция, количество выздоравливающих от коронавируса меньше количества умирающих. Не очень понятно на чем основана уверенность, что у нас будет не так?
Из собственных наблюдений.
12 апреля в 20:30 прогулялся от кольца Малахова/Юрина до Бии и чуть-чуть по Потоку.
Кроме себя встретил ещё 3х в масках.
Народ гуляет, гуляет с детьми, попадаются подростки групками.
Сегодня в 8:00 прогулялся в обратном направлении.
Поток авто чуть меньше чем обычно. Автобусы битком - в масках буквально 2 человека, только около остановки больницы Шинного встретил 4х в масках (видимо врачи/сотрудники больницы).
Так что...
"Нам не страшен серый волк"....
Автобусы битком - в масках буквально 2 человека
Им некогда съездить за масками, они работают. После работы не едут, режим самоизоляции и автобусы битком
Правильно на улицах масса народа!! Разрешили работать ещё многим сферам, все кричат же бизнесмены рухнул бизнес, вот результат на лицо, все расслабились а ковид только набирает обороты. Не нравится самоизоляция, чтож ходите распространяйте. Вам же сделали с 30 марта на благо все, нет людям не нравится