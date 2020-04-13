Теплая погода сохранится в Алтайском крае 13 апреля

Теплое начало недели ожидается в Алтайском крае, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем по краю составит от +13°С до +18°С (в Барнауле — до +15°С). Синоптики предупреждают о небольших дождях на территории региона в течение дня, и в конце — в краевой столице.

Ветер юго-восточный. Его скорость составит от 5 до 10 м/с, по югу возможны усиления до 15 м/с.

Напомним, в Алтайском крае уже начался пожароопасный сезон. Чтобы избежать несчастного случая, в МЧС призывают отказаться от разведения костров на природе, а также сжигания мусора и сухой травы. Кроме того, спасатели рекомендуют своевременно тушить спички и сигареты после использования, а также не подпускать детей к огню.