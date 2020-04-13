Песков рассказал, что Путин соскучился по живому общению с людьми

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин соскучился по поездкам и общению с гражданами, пишет РИА "Новости".
По его словам, живое общение с людьми является для президента абсолютным приоритетом в работе.
"Он именно оттуда черпает понимание реальности", – сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
В то же время пресс-секретарь заметил, что отсутствие возможности встречаться с россиянами никак не влияет на график работы лидера государства.
"График не то, что такой же, он гораздо более интенсивный, чем в обычный период", – пояснил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что президент всегда старается полностью погрузиться в проблему, поэтому старается посещать как можно больше связанных с ней мест. В том числе, говоря о коронавирусе, Коммунарку.
Комментарии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин соскучился по поездкам и общению с гражданами,
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Соскучился по ансамблю сопровождения? Деда, учись у Батьки, у Трампа, он каждый день на ногах перед журналистами.
не смешите: если он мазохист, то тогда да-соскучился.
Надо пожалеть человека...
Все федеральные и региональные службы давно пора перевести на ойлайн совещания. Какая экономия бюджета на командировке сотрудников.
Он, реальных людей уже наверное лет 20 как не видел, все хороводы подставных лиц, малолетних и стариков....
Всё пройдёт. И это тоже.
Американцы начали получать первые единовременные выплаты по «антикоронавирусному» пакету мер поддержки экономики. Об этом сообщается в «Твиттере» Службы внутренних доходов США. Закон на более чем 2 триллиона долларов был подписан президентом Дональдом Трампом в конце марта. Он предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, многие граждане смогут получить единовременные выплаты в размере около 1200 долларов.
Сегодня Трамп ввел во всей стране режим чрезвычайной ситуации. Он позволяет местным органам власти и некоторым некоммерческим организациям получить средства федерального правительства на борьбу с распространением инфекции.
А у нас "выходные" продолжительностью месяц может больше, крутитесь ка хотите,
Он кроме сотрудников ФСО вообще с кем-нибудь общается?! А если скучает - то что мешает хлопцу смартфон освоить или интернет - тогда бы узнал какой у него рейтинг. Но очевидно для освоения интеллекта уже не хватит...
Зачем разводился тогда?
"Он именно оттуда черпает понимание реальности", – сказал Песков
Так он ведь уже полностью потерял связь с реальностью. Ещё до коронавируса потерял, а потом ещё и обнулился.
Не отсвечивал бы.
Вопрос не в том, соскучился ли он. Вопрос в том, скучают ли без него.
Я - нет.
Когда Терешкову отправили в Космос, то Королев сказал ей по радиосвязи "ничего не трогать на корабле". С детских лет я усвоил, что механический будильник лучше не разбирать, собрать будет трудно.