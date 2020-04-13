Песков рассказал, что Путин соскучился по живому общению с людьми

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин соскучился по поездкам и общению с гражданами, пишет РИА "Новости".

По его словам, живое общение с людьми является для президента абсолютным приоритетом в работе.

"Он именно оттуда черпает понимание реальности", – сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

В то же время пресс-секретарь заметил, что отсутствие возможности встречаться с россиянами никак не влияет на график работы лидера государства.

"График не то, что такой же, он гораздо более интенсивный, чем в обычный период", – пояснил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент всегда старается полностью погрузиться в проблему, поэтому старается посещать как можно больше связанных с ней мест. В том числе, говоря о коронавирусе, Коммунарку.