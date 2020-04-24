В Алтайском крае умер мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус

В Алтайском крае скончался первый человек, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает портал "Толк".
Умер мужчина из села Логовское Первомайского района. У него была почечная недостаточность. По имеющейся информации, он заразился от супруги, которая работает в горбольнице № 5 Барнаула на приеме и выдаче одежды. Саму женщину выписали 23 апреля.
На 24 апреля в крае зарегистрировано 152 случая заражения COVID-19. По последним данным, выздоровели и выписаны из больницы 18 человек.
В настоящее время ожидается информация из лаборатории краевого Роспотребнадзора, которая проводит повторное исследование первоначально положительных результатов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе.
Комментарии
Чо там, амиковские комментаторы уже успели накидать женщине угрожающих сообщений просто за то, что она заразилась?
соболезнования родным.
умер и умер.
все мы смертны.
хотя- его смерть связана:
а) с почечной недостаточностью
б)с короновирусом
в)из за жены,которая с одеждой
новость мольдоване составляли?
24.04.2020 14:14
Евгени
Ждём пока одна кашолка отпишется
Так он от коронавируса умер или от почечной недостаточности?
А если бы эта женщина которая работала в больнице по выдачи одежды была снабжена соответствующими средствами защиты, то вероятность ее заражения была бы нулю. Вопрос? КТО ВИНОВАТ? она? что там работала? Так вот где эта настоящая кашолка которая допускает опасность заражения сотрудников больницы и медперсонала? Такая же кашолка сидит в Змеиногорске и рассказывает что сотрудники больницы, врачи в свободное время развлекают себя фотографиями в обмотках. Будут меры? или будем защищать опять?
Соболезнование.
Умер от почечной? Вирус, что мы боялись.
он заразился от супруги, которая работает в горбольнице № 5 Барнаула на приеме и выдаче одежды.
Как это персональные данные просочились в СМИ?
Дык, не было бы почечной недостаточности, и болел бы бессимптомно.
24.04.2020 14:31
- гость - виноват тот, кто отчитывался, что в Алтайском крае все готово к борьбе в вирусом...в результате мы оказались среди субъектов федерации, в которых нет средств защиты, даже в медицинских учреждениях и которые их и не требовали.
США выделили 484 млрд.$ малому бизнесу и больницам.
И до этого 3! триллиона $ на борьбу с вирусом и поддержку граждан всех!не только беременных,пострадавших или белых- всех!
знаки препинания мои.
,,из болгарских новостей".
24.04.2020 14:34
- гость -
Поддерживаю! СМИ надо аккуратнее быть с подобной информацией.
есть резульаты С М Э ?? или так бабки в транвае обсуждали ??