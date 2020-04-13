Специалисты рассказали, от каких болезней у человека начинают выпадать волосы

Человек ежедневно теряет определенное количество волос, и это считается нормой. Однако если потери очень большие, то стоит задуматься о своем здоровье.

Специалисты в области здоровья волос рекомендуют простой тест. Проведите рукой сквозь волосы и проверьте, есть ли на конце выпавших волос белые узелки (луковицы). Если да, то не мойте голову два-три дня, после чего потяните волосы на макушке и висках. Если в руке осталось более пяти волос – обратитесь к врачу, пишет "Рамблер".

К обильному выпадению волос может привести авитаминоз, который, в свою очередь, может быть вызван заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Выпадают волосы и из-за кожных заболеваний. Такой эффект сопровождается рядом болезней: лишаем, псориазом, аллергическими реакциями, экземой, себореей и грибковыми инфекциями.

Также к подобной проблеме приводят гормональные сбои, аутоиммунные нарушения и анемия.