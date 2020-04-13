Зеленский пообещал миллион долларов тому, кто создаст вакцину против коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что президент страны Владимир Зеленский пообещал миллион долларов за создание вакцины от коронавируса, пишут "РИА Новости".

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю, из какого фонда, минимум миллион долларов", — поделился информацией Ляшко в интервью изданию "Левый берег".

Ранее правительство Украины разработало поправки в бюджет на 2020 год, в который включены около 3,4 миллиарда долларов на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.