Петербуржец, предлагавший создать в Барнауле частное метро, хочет денег за COVID-19

Экономист из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин в социальной сети "ВКонтакте" создал группу под названием "Компенсация гражданам за карантин". В ней он требует, чтобы федеральные власти стали выплачивать деньги людям из-за вынужденного рабочего простоя, связанного с распространением коронавируса.

"Граждане России могут добиться компенсации за карантин. Это можно сделать в индивидуальном порядке, а можно коллективно. Для этого нужно потребовать у своего территориального депутата Госдумы принятия закона о выплате компенсации и принятия Законодательным собранием резолюции о компенсации, обращенной к Госдуме", – пишет Бичурин.

На данный момент в сообществе состоят чуть более 60 человек.

Это уже не первая инициатива Бичурина. Как уже писал amic.ru, в 2015 году петербуржец предложил создать частное наземное метро в Барнауле и еще ряде крупных городов. Бичурин собирался построить около 40 км надземки. Причем проезд в метро предлагалось сделать бесплатным. Власти инициативу петербуржца оставили без внимания.