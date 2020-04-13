Петербуржец, предлагавший создать в Барнауле частное метро, хочет денег за COVID-19

Экономист из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин в социальной сети "ВКонтакте" создал группу под названием "Компенсация гражданам за карантин". В ней он требует, чтобы федеральные власти стали выплачивать деньги людям из-за вынужденного рабочего простоя, связанного с распространением коронавируса.
"Граждане России могут добиться компенсации за карантин. Это можно сделать в индивидуальном порядке, а можно коллективно. Для этого нужно потребовать у своего территориального депутата Госдумы принятия закона о выплате компенсации и принятия Законодательным собранием резолюции о компенсации, обращенной к Госдуме", – пишет Бичурин.
На данный момент в сообществе состоят чуть более 60 человек.
Это уже не первая инициатива Бичурина. Как уже писал amic.ru, в 2015 году петербуржец предложил создать частное наземное метро в Барнауле и еще ряде крупных городов. Бичурин собирался построить около 40 км надземки. Причем проезд в метро предлагалось сделать бесплатным. Власти инициативу петербуржца оставили без внимания.
Комментарии
Очередной прохиндей
Сколько балаболов развелось
Тема то нормальная
Чем ещё заниматься в заперти ?
13.04.2020 08:06
- гость -
,,Очередной прохиндей"
найдите три отличия от чиновника.
13.04.2020 08:10
- гость -
про освоение Марса- гораздо актуальнее?
Не наш Абориген случаем?
Нормальная тема для местного, абориген поразумней.
Есть в государстве деньги - поддерживайте граждан! На кой хрен копился стаб.фонд и резервный фонд. Также на период карантина нужно уменьшить зарплату до 1/3 чиновникам и судьям всех рангов.
"Граждане России могут добиться компенсации за карантин. Это можно сделать в индивидуальном порядке, а можно коллективно".
Ключевой просчет здесь - могут и граждане! Гражданского общества в стране нет, тех кто такое общество пытается создать шельмуют или убивают, как Немцова.
Ну а раболепное население ничего не может, тем боле добиваться - это население чинуш боится как печенегов и половцев...
13.04.2020 08:39
- гость -
думаешь там ещё есть деньги?
в Стаб.фонде и Резервном фонде?
думаю,там также,как и в Пенсионном фонде,,+5 лет каждому".
На кой хрен копился стаб.фонд и резервный фонд.
С него и берут сейчас на борьбу с инфекцией. А дуракам вечно нужно всё раздать.
Для этого нужно потребовать у своего территориального депутата Госдумы принятия закона о выплате компенсации
Хрень какая то, такой закон есть, называется закон о защите населения от ЧС. Только ЧС сейчас нет, поэтому компенсаций нет
или убивают, как Немцова.
бггг
наивная простата
Какая компенсация за что за самоизоляцию? - Ну за неё тока самокомпенсация! Ты-же сам изолировался вот и самокомпенсируйся! Это само... для того и придумано, чт никто ничего никому за это не должен, всё сам!
13.04.2020 09:01
- гость -
Тролль о простАте заговорил, к чему бы это?!