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Петербуржец, предлагавший создать в Барнауле частное метро, хочет денег за COVID-19

, ИА "Амител"
Для этого Ринат Бичурин уже создал группу в соцсети "ВКонтакте"
Фото: Kazanfirst.ru

Фото: Kazanfirst.ru

Экономист из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин в социальной сети "ВКонтакте" создал группу под названием "Компенсация гражданам за карантин". В ней он требует, чтобы федеральные власти стали выплачивать деньги людям из-за вынужденного рабочего простоя, связанного с распространением коронавируса.

"Граждане России могут добиться компенсации за карантин. Это можно сделать в индивидуальном порядке, а можно коллективно. Для этого нужно потребовать у своего территориального депутата Госдумы принятия закона о выплате компенсации и принятия Законодательным собранием резолюции о компенсации, обращенной к Госдуме", – пишет Бичурин.

На данный момент в сообществе состоят чуть более 60 человек.

Это уже не первая инициатива Бичурина. Как уже писал amic.ru, в 2015 году петербуржец предложил создать частное наземное метро в Барнауле и еще ряде крупных городов. Бичурин собирался построить около 40 км надземки. Причем проезд в метро предлагалось сделать бесплатным. Власти инициативу петербуржца оставили без внимания.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.04.2020 08:06
- гость -

Очередной прохиндей

13.04.2020 08:10
- гость -

Сколько балаболов развелось

13.04.2020 08:15
- гость -

Тема то нормальная
Чем ещё заниматься в заперти ?

13.04.2020 08:20
вопрос- ответ

13.04.2020 08:06
- гость -
,,Очередной прохиндей"
найдите три отличия от чиновника.

13.04.2020 08:22
вопрос- ответ

13.04.2020 08:10
- гость -
про освоение Марса- гораздо актуальнее?

13.04.2020 08:25
- гость -

Не наш Абориген случаем?

13.04.2020 08:29
- гость -

Нормальная тема для местного, абориген поразумней.

13.04.2020 08:39
- гость -

Есть в государстве деньги - поддерживайте граждан! На кой хрен копился стаб.фонд и резервный фонд. Также на период карантина нужно уменьшить зарплату до 1/3 чиновникам и судьям всех рангов.

13.04.2020 08:44
- гость -

"Граждане России могут добиться компенсации за карантин. Это можно сделать в индивидуальном порядке, а можно коллективно".

Ключевой просчет здесь - могут и граждане! Гражданского общества в стране нет, тех кто такое общество пытается создать шельмуют или убивают, как Немцова.
Ну а раболепное население ничего не может, тем боле добиваться - это население чинуш боится как печенегов и половцев...

13.04.2020 08:51
вопрос- ответ

13.04.2020 08:39
- гость -

думаешь там ещё есть деньги?
в Стаб.фонде и Резервном фонде?
думаю,там также,как и в Пенсионном фонде,,+5 лет каждому".

13.04.2020 08:56
- гость -

На кой хрен копился стаб.фонд и резервный фонд.

С него и берут сейчас на борьбу с инфекцией. А дуракам вечно нужно всё раздать.

13.04.2020 08:59
гость

Для этого нужно потребовать у своего территориального депутата Госдумы принятия закона о выплате компенсации

Хрень какая то, такой закон есть, называется закон о защите населения от ЧС. Только ЧС сейчас нет, поэтому компенсаций нет

13.04.2020 09:01
- гость -

или убивают, как Немцова.

бггг
наивная простата

13.04.2020 09:03
месный

Какая компенсация за что за самоизоляцию? - Ну за неё тока самокомпенсация! Ты-же сам изолировался вот и самокомпенсируйся! Это само... для того и придумано, чт никто ничего никому за это не должен, всё сам!

13.04.2020 10:41
- гость -


13.04.2020 09:01
- гость -


Тролль о простАте заговорил, к чему бы это?!

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