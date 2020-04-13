Врачи рассказали о негативном влиянии спиртного на организм человека после 40 лет

Врачи рассказали, как злоупотребление алкоголем влияет на организм после 40 лет. Слова экспертов передает издание The Telegraph.

По словам профессора Университетского колледжа Лондона Пола Уоллеса, спиртное действует едва ли не на все системы организма. Однако одно из худших последствий злоупотребления алкоголем – повышенная склонность к тревожности и депрессии. Также Уоллес добавил, что употребление алкоголя в два раза выше дневной нормы повышает риск инсульта в два раза.

Профессор-дерматолог Ник Лоув рассказал, что регулярное употребление крепких напитков может спровоцировать развитие ряда проблем с кожей. В частности, доктор упомянул розацеа, быстрое старение, угревую сыпь, шелушение и припухлости под глазами.

Некоторые другие эксперты добавили, что чрезмерное употребление алкоголя повышает риск снижения тестостерона, а также развитие сердечной недостаточности, цирроза печени и прочих заболеваний сердца, печени и других органов.