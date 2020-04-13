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Врачи рассказали о негативном влиянии спиртного на организм человека после 40 лет

, ИА "Амител"
Последствия для здоровья могут быть необратимыми
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Врачи рассказали, как злоупотребление алкоголем влияет на организм после 40 лет. Слова экспертов передает издание The Telegraph.

По словам профессора Университетского колледжа Лондона Пола Уоллеса, спиртное действует едва ли не на все системы организма. Однако одно из худших последствий злоупотребления алкоголем – повышенная склонность к тревожности и депрессии. Также Уоллес добавил, что употребление алкоголя в два раза выше дневной нормы повышает риск инсульта в два раза.

Профессор-дерматолог Ник Лоув рассказал, что регулярное употребление крепких напитков может спровоцировать развитие ряда проблем с кожей. В частности, доктор упомянул розацеа, быстрое старение, угревую сыпь, шелушение и припухлости под глазами.

Некоторые другие эксперты добавили, что чрезмерное употребление алкоголя повышает риск снижения тестостерона, а также развитие сердечной недостаточности, цирроза печени и прочих заболеваний сердца, печени и других органов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

13.04.2020 08:40
- гость -

чрезмерное употребление алкоголя повышает риск снижения тестостероВа

Хихи

13.04.2020 08:42
- гость -

Можно подумать, что до 40 лет спиртное полезно..

13.04.2020 08:54
- гость -


13.04.2020 08:42
- гость -
Кому как. Не умеешь пить - не пей.

13.04.2020 09:02
- гость -

13.04.2020 08:40
- гость -

Описка. Должно быть тестостерва.

13.04.2020 09:08
тю!

употребление алкоголя в два раза выше дневной нормы

А огласите дневную норму, пжалста!

13.04.2020 09:18
- гость -


13.04.2020 09:08
тю!

0,5 беленькой за вечер.

13.04.2020 09:31
- гость -

Алкоголь так то вообще всегда вреден

13.04.2020 09:57
месный

13.04.2020 09:31
- гость -

Скажем больше - жить вредно! Все кто жил умерли!

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