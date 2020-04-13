Страны ОПЕК+ договорились о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ в формате видеоконференции одобрили сокращение объемов добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Об этом сообщает Reuters. Это крупнейшее снижение за всю историю.

Как уже сообщал amic.ru, предыдущая виртуальная встреча ОПЕК+, состоявшаяся 9 апреля, завершилась лишь принципиальными договоренностями о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Заключить сделку помешала позиция Мексики, которая соглашалась сокращать только на 100 тыс. из предложенных 400 тыс. баррелей в сутки.

В ходе новых переговоров решено, что Мексика действительно сокращает добычу на 100 тыс. баррелей, поэтому общий объем в мире снижается на 9,7 млн баррелей в сутки вместо планировавшихся 10 млн.

Напомним, 6 марта новое соглашение ОПЕК+ сорвалось из-за отказа России снижать добычу. Это привело к падению стоимости нефти, что на фоне сокращения ее использования из-за пандемии COVID-19 вызвало упадок в экономике многих стран. В частности, из-за снижения курса нефти стоимость рубля начала падать, достигнув четырехлетних минимумов.