Голикова рассказала, сколько продлятся ограничения из-за коронавируса

Выводы о том, насколько действенными оказались меры по самоизоляции в России, можно будет делать уже 14-16 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, сейчас первостепенная цель – остановить увеличение числа зараженных.

"Мы бы хотели сначала выйти на плато по количеству инфицированных, потому что пока мы растем, – пояснила Голикова (цитата по ТАСС). – И эти дни, 14-16 апреля, могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато, или мы еще какое-то время будем нарастать".

Вместе с тем, она выразила уверенность, что ограничительные меры можно будет снять не раньше, чем летом. И чем дисциплинированнее население будет их соблюдать, тем быстрее это произойдет, подчеркнула вице-премьер.