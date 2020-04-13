Голикова рассказала, сколько продлятся ограничения из-за коронавируса

Выводы о том, насколько действенными оказались меры по самоизоляции в России, можно будет делать уже 14-16 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, сейчас первостепенная цель – остановить увеличение числа зараженных.
"Мы бы хотели сначала выйти на плато по количеству инфицированных, потому что пока мы растем, – пояснила Голикова (цитата по ТАСС). – И эти дни, 14-16 апреля, могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато, или мы еще какое-то время будем нарастать".
Вместе с тем, она выразила уверенность, что ограничительные меры можно будет снять не раньше, чем летом. И чем дисциплинированнее население будет их соблюдать, тем быстрее это произойдет, подчеркнула вице-премьер.
Комментарии
До июня будем делать вид что на карантине???
Серьезно???
Во дела
Они надеются что само рассосётся и не нужно будет производить выплаты населению как в цивилизованных странах?!
Я пенсионер. Вышел из квартиры, сел в авто. Авто у подъезда. Уехал на сад. Где нарушение само изоляции. Общественный транспорт другое дело.
омерзительное фото.
плато голиковой российский бизнес боюсь что не потянет
Контроль за носителями вируса должен быть на высоком уровне.
А чё она не скажет на что люди должны жить сидя дома и чем по счетам платить?!?!
13.04.2020 09:00
месный
С каких пор ты стал за людей радеть, космополит?
На главном сайте по коронавирусу размещены все регионы, в которых введен режим самоизоляции. В большинстве регионов строгий. Там такое количество областей ,краев, республик,автономных округов!
А зачем главы регионов это делают,если вирус не опасен?
она выразила уверенность, что ограничительные меры можно будет снять не раньше, чем летом.
а то, Солнце внесет неоценимый вклад в борьбу с вирусом )))
Я пенсионер. Вышел из квартиры, сел в авто. Авто у подъезда. Уехал на сад. Где нарушение само изоляции. Общественный транспорт другое дело.
я так понимаю попелац у тебя полностью герметичен, пыль с насевшим на нем вирусом в салон не задувает, пистолет на заправке берешь в одноразовых медицинских перчатках...
Ну, мадам Арбидол и супружнику Христенко беспокоиться не о чем, на счетах- миллионы, живут в элитном посёлке «Остров фантазий» в домике площадью 990 квадратных метров .