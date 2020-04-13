Барнаулец украл с витрины магазина дорогой ноутбук

Полицейские задержали подозреваемого в краже дорогостоящего ноутбука с витрины магазина бытовой техники в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Им оказался 41-летний местный житель. Ему удалось не только незаметно вынести компьютерную технику из торговой точки, но и сбыть ее до прибытия правоохранителей.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Кража". Теперь барнаульцу грозит колония.

Ранее amic.ru писал, что 27-летний барнаулец украл с карточки своего родственника почти 20 тысяч рублей и потратил их на игры в интернете.