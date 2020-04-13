Лекарство от ВИЧ остановило размножение коронавируса

Японские ученые из Университета Токай проверили действие различных препаратов против коронавируса и пришли к неожиданным выводам, сообщает газета "Известия".
Блокировать размножение COVID-19 удалось антиретровирусным препаратом нельфинавир, который применяют для лечения зараженных ВИЧ-инфекцией.
Эксперименты показали, что даже малые дозы успешно останавливают репликацию вируса.
В связи с этим исследователи рекомендовали включить нельфинавир в список препаратов, которые потенциально эффективны против коронавируса.
Как ранее писал amic.ru, совместная работа австралийских ученых и врачей по поиску препарата от коронавируса также увенчалась успехом.
Исследователям удалось выяснить, что клетки, зараженные коронавирусом, удается излечить лекарством против паразитов. Речь идет об ивермектине.
Комментарии
Я уже про штук 5 препаратов прочитал, которые лечат и нигде не написано, так ими уже лечат? Или пока бла-бла-бла
Ивермиктин может вызывать онкологию. Не очень как бы средство.
Амик, то, что лекарство убивает вирус в пробирке, вовсе не означает, что то же самое будет происходить в организме... Сколько можно перепечатывать непонятно что?
13.04.2020 09:55
- гость -
Ивермиктин может вызывать онкологию. Не очень как бы средство.
++++++++++
Полагаю,в этом случае каждому пациенту необходимо утвердиться в личном выборе приоритета : смерть от коронавируса или онкологии.
13.04.2020 09:51
гость
Я уже про штук 5 препаратов прочитал, которые лечат и нигде не написано, так ими уже лечат? Или пока бла-бла-бла
++++++++++++
Страна Япония и Гондурас меньше всего должны волновать скрепного российского гражданина - Япония далеко,да и в гондурас не заглянешь.
* частность не о вас.
10:03
Полагаю,в этом случае каждому пациенту необходимо утвердиться в личном выборе приоритета : смерть от коронавируса или онкологии.
Это у них в Австралии. У нас начали применять препарат на основе Мефлохина, который показал хорошие результаты при тестировании.
13.04.2020 10:08
CALIBR
Страна Япония и Гондурас меньше всего должны волновать скрепного российского гражданина - Япония далеко,да и в гондурас не заглянешь
Да и хрен на нее, мой вопрос был не об этом. Если напряжетесь, может даже поймете
Я полагаю что вскоре умник CALIBR опустится до уровня АБОРИГЕНА, превратится в такого же порядочного хама. А по началу такой интеллигентный дядя казалось.....
А по началу такой интеллигентный дядя казалось.....
Вы на картинку то не смотрите, она из интернета