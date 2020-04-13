Лекарство от ВИЧ остановило размножение коронавируса

Японские ученые из Университета Токай проверили действие различных препаратов против коронавируса и пришли к неожиданным выводам, сообщает газета "Известия".

Блокировать размножение COVID-19 удалось антиретровирусным препаратом нельфинавир, который применяют для лечения зараженных ВИЧ-инфекцией.

Эксперименты показали, что даже малые дозы успешно останавливают репликацию вируса.

В связи с этим исследователи рекомендовали включить нельфинавир в список препаратов, которые потенциально эффективны против коронавируса.

Как ранее писал amic.ru, совместная работа австралийских ученых и врачей по поиску препарата от коронавируса также увенчалась успехом.

Исследователям удалось выяснить, что клетки, зараженные коронавирусом, удается излечить лекарством против паразитов. Речь идет об ивермектине.