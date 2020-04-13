Новак подтвердил планы запретить ввоз в Россию дешевого бензина

В России готовят запрет на импорт дешевого бензина, заявил в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" министр энергетики РФ Александр Новак.

Он уточнил, что это временная антикризисная мера. Ее продолжительность может составить полгода.

"Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль. В первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов", – подчеркнул Новак (цитата по ТАСС).

По его словам, отечественные производители страдают от сокращения потребления бензина в стране. В связи с периодом самоизоляции потребление упало на треть.

Как ранее писал amic.ru, из-за резкого падения цен на нефть стоимость бензина за рубежом сильно снизилась, в то время как в РФ осталась примерно на том же уровне.

Это связано с действием демпфера, который защищает российских потребителей от резкого подъема цены, производителей – от резкого ее падения. Таким образом, независимо от котировок за баррель нефти ценник остается стабильным.

Когда цена значительно ниже рыночной, нефтяникам доплачивают из федерального бюджета, а когда выше – сами компании выплачивают государству избыточные доходы.

Однако сейчас складывается такая ситуация, что поступающее на российский рынок зарубежное топливо даже со всеми налогами будет дешевле, чем российское.

Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива может занять дешевый заграничный бензин, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придется снижать загрузку.