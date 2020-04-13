Новак подтвердил планы запретить ввоз в Россию дешевого бензина

В России готовят запрет на импорт дешевого бензина, заявил в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" министр энергетики РФ Александр Новак.
Он уточнил, что это временная антикризисная мера. Ее продолжительность может составить полгода.
"Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль. В первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов", – подчеркнул Новак (цитата по ТАСС).
По его словам, отечественные производители страдают от сокращения потребления бензина в стране. В связи с периодом самоизоляции потребление упало на треть.
Как ранее писал amic.ru, из-за резкого падения цен на нефть стоимость бензина за рубежом сильно снизилась, в то время как в РФ осталась примерно на том же уровне.
Это связано с действием демпфера, который защищает российских потребителей от резкого подъема цены, производителей – от резкого ее падения. Таким образом, независимо от котировок за баррель нефти ценник остается стабильным.
Когда цена значительно ниже рыночной, нефтяникам доплачивают из федерального бюджета, а когда выше – сами компании выплачивают государству избыточные доходы.
Однако сейчас складывается такая ситуация, что поступающее на российский рынок зарубежное топливо даже со всеми налогами будет дешевле, чем российское.
Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива может занять дешевый заграничный бензин, произойдет затоваривание рынка и российским НПЗ придется снижать загрузку.
Комментарии
Все повторяют за дядей сэмом, своих мозгов нет, либо нет суверинитета.
Страна, экономике которой угрожает дешевый бензин, должна называться Гондурас. Как минимум.
Вчера опять от имени народа
В стране подорожала колбаса...
13.04.2020 09:57
Проходимец
Может вам еще дешевую колбасу завозить для ассортимента?
Дебилы у руля, торгаши и фискалы, ничего производить не хотят - поэтому и политика такая....
13.04.2020 10:07
- гость - То, что Вы считаете колбасой вовсе не колбаса.
А он не подтвердил планы запретить ввоз в Россию дешевых китайских товаров? Чтобы свою промышленность после нашествия печенегов возрождать.
Сплошное убожество. Создали монопольный рынок из трех компаний, посадили рулить ими номенклатуру из приближенных корешей и на голубом глазу тут заявляют как они страдают от низких цен на бензин. Пройдите господа к чёрту.
13.04.2020 10:14
- гость -
Как-нибудь без диванных советчиков разберусь, что такое колбаса. )
Вот нет слов, кроме матерных... нахрен мне такая власть нужна??? Обмылки...
13.04.2020 10:16
- гость -
ну если под печенегами подразумевались гайдары и чубасы , то да!
13.04.2020 10:17
- гость - А слаще морковки пробовал что нибудь?
Зачем нам дешевый бензин? Неизвестно что они там в него бодяжут. Наши машинки встанут колом.НЕТ наш ответ этим басурманам. ДАЕШЬ нашу продукцию, качественную Российскую!
МОЛОДЦА! ВСЁ ДЛЯ НАРОДА ДЕЛАЮТ...ЧТОБЫ НАРОД ЗАГНУЛСЯ.
Покупать бензин только у Сечина и только в России.
Поддержим нефтяников самый многочисленный, незащищённый слой населения России, Ну попридержали бы свои аппетиты, в остальных отраслях и предпринимательстве уменьшение транспортных расходов, остальное население власть державшим по боку, как всегда.
Ну, теперь заживём!!
То есть, от принципиальных положений: рынок все расставит, отказываемся?
Тогда нафиг столько времени народу голову морочили этим?
мне вот интересно, а Россия, как член ВТО, по шапке за такое не получит?
13.04.2020 10:30
- гость -
Зачем нам дешевый бензин? Неизвестно что они там в него бодяжут. Наши машинки встанут колом.НЕТ наш ответ этим басурманам. ДАЕШЬ нашу продукцию, качественную Российскую!
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Дай им волю, они неизвестно что набодяжат. А у нас только рецепты, проверенные временем. Например, прямые рекомендации в фильме "Джентльмены удачи"(1971г) по использованию ослиной мочи.
Это просто враги России! Защищают сверхприбыли бизнеса за счёт ограбления собственного народа. Цена на нефть упала, а бензин подорожал. Какой это рынок? - Это рынок людей(нефти). Сечин.
А какой предатель Родины, мешает Русам внедрить дешёвые установки Омских учёных, бензин из мусора за 4 копейки? Сразу убьём одним выстрелом двух "зайцев".