Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. 13 апреля. Инфографика

Еще два случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. В Барнауле положительный результат показал тест у женщины, которая контактировала с уже заболевшей, а в Бийске вирус нашли у молодого человека, который ранее прилетел из Москвы.

На сегодняшний день большинство инфицированных выявили в Барнауле – 28 человек. По два случая зафиксировано в Павловском и Первомайском районах. По одному – в Заринске, Бийске, Рубцовске и Крутихе.

Под наблюдением медиков на 13 апреля остаются 918 человек. Сняли с меднаблюдения 5365 человек. В общей сложности медики провели 10 001 тест на коронавирус.

Выздоровели и выписаны из больниц три человека.