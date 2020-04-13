Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. 13 апреля. Инфографика

Еще два случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. В Барнауле положительный результат показал тест у женщины, которая контактировала с уже заболевшей, а в Бийске вирус нашли у молодого человека, который ранее прилетел из Москвы.
На сегодняшний день большинство инфицированных выявили в Барнауле – 28 человек. По два случая зафиксировано в Павловском и Первомайском районах. По одному – в Заринске, Бийске, Рубцовске и Крутихе.
Под наблюдением медиков на 13 апреля остаются 918 человек. Сняли с меднаблюдения 5365 человек. В общей сложности медики провели 10 001 тест на коронавирус.
Выздоровели и выписаны из больниц три человека.
Комментарии
Тут на ветке написали, что в 8.00 автобусы шли битком, люди на работу ехали. Так что все в обычном режиме
если посмотреть статистику, прибавка пошла как в европе, нет другого пути
Женщину то с Диминиаканы то выпустили? Поправились они?
13.04.2020 10:21
гость
А что народ может сделать? Народ бы может и сидел в самоизоляции. Но! Руководитель региона дал разрешение многим видам бизнеса и собственники и руководители предприятий вывели народ на работу.
13.04.2020 10:38
- гость -
Реальный выход это введение режима ЧС, чтобы государство за все платило, а не бизнес.
А закрытие предприятий с сохранением заработной платы, приведет только к банкротству, безработице и снижению налоговых поступлений в бюджет страны. А наше правительство упорно не хочет этого понимать. Мораторий ввели на банкротство и считают позаботились о бизнесе.
13.04.2020 11:29
- гость -
В 2014 году из-за наводнения вводили ЧС в Алтайском крае. И?
зато на всех ресурсах Алтайский край уже третий день 29 зараженных как так?
вот , что там по губернатору?все в 10 топ?молодец!ваще всех на работу выгони!!
13.04.2020 10:22
гость
если посмотреть статистику, прибавка пошла как в европе, нет другого пути
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В Европе другая плотность населения. На территориях, равных АК, размещено в 6 раз больше народа. У нас нет такой скученности. Поэтому санитарные меры (изоляция, дистанция, маски, перчатки и санитайзеры) эффективны.
И сколько приехавший из Москву успел заразить жителей Бийска? Кто контролирует приезжающих? Кто будет отвечать за распространение вируса?
А жить то на что людям? А предприятиям сферы услуг, которые закрыли, чем платить зарплату распущенному на самоизоляцию персоналу? И государство самоустранилось от помощи таким организациям - по сути им предписано "сделать деньги из воздуха и выплатить сотрудникам", в то время как эта зарплата и идёт "с клиента".
Надо было сразу всем прилетающим из-за бугра обсервацию проводить, а не развозить потенциально заражённых по стране. Случай с обсервацией в Тюмени больше показухой вышел, чем стратегией государства. Даже в Барнауле можно было предотвратить попадание инфицированных, если бы ещё в Москве всех отправили на обсервацию, а не по домам "на самоизоляцию" - будто продукты питания и прочие необходимые вещи сами доставятся домой и у каждого гражданина разумеется всегда есть отдельная вторая квартира для самоизоляции.
А у многих ещё и ипотека, кредиты и понятие просрочка также никто не отменил. У меня вот знакомый взял в конце года кредит на бизнес 5 млн. - ему банк дал отсрочку 3 дня... Вот помог, дак помог...